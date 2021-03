Oftersheim. Die Osterkrone wird am Freitag, 19. März, um 9.30 Uhr auf dem Platz vor dem Rathaus aufgestellt. Die Mitglieder des Arbeitskreises Volkskunde und Brauchtum im Heimat- und Kulturkreis (Huko) rund um Yvonne Wierer haben das Exemplar unter Corona-gerechten Bedingungen über einen Zeitraum von drei Tagen gestaltet, Helmut Spieß und seine Helfer werden die Osterkrone aufstellen.

„Wir wollen auf diesen langjährigen Brauch nicht verzichten“, erklärt der Huko-Vorsitzende Dieter Burkard, man kann es ja mit ausreichend Abstand machen. Und mit Sicherheit ist es auch ein kleiner Stimmungsaufheller im zweiten Pandemie-Jahr.“ Zumal es auch schlechte Nachrichten gibt.

Auch kein Ostermarkt

„Was schon seit längerem zu befürchten war, ist leider zur Gewissheit geworden. Der Ostermarkt musste abgesagt werden, und zum zweiten Mal in Folge müssen auch die Maibaumaufstellung am 30. April sowie der Museumstag am 1. Mai ausfallen. Darüber sind wir alle sehr traurig“, bedauert Burkard.

In diesem Zusammenhang weist er außerdem daraufhin, dass zum einen das Museum bis auf Weiteres geschlossen bleibt und zum anderen noch kein Ersatztermin für die im Februar ausgefallene Mitgliederversammlung genannt werden kann. zg