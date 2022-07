Parkplätze gesperrt

Oftersheim. Das kommende Wochenende steht in Oftersheim ganz im Zeichen des 10. Ortsmittefestes. Aus diesem Grund fallen am Samstag, 23. Juli, und Sonntag, 24. Juli, die Parkplätze auf dem gesamten Festplatz sowie in der Eichendorffstraße weg. Der öffentliche Parkplatz gegenüber der Volksbank steht ab Freitag, 22. Juli, ab 8 Uhr nur bedingt zur Verfügung – die E-Parkplätze sind jedoch frei, wie die Gemeinde nun mitteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch der komplette Festplatz kann ab Samstag bis einschließlich Montag, 25. Juli, nur teilweise zum Parken genutzt werden, da dort Stationen für den Kinder- und Jugendtag aufgebaut werden. Die betroffenen Anwohner werden gebeten, die öffentlichen Parkplätze in den Seitenstraßen beziehungsweise „Am alten Messplatz“ zu nutzen.

Der Wochenmarkt am Freitag, 22. Juli, findet in gewohnter Weise auf dem Festplatz statt. zg