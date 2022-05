Partei ist nun weiblicher und jünger

Oftersheim. Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins haben sich zur Jahreshauptversammlung getroffen, „um nach weit über zwei Jahren einen neuen Vorstand zu wählen“, schreiben die Sozialdemokraten in der entsprechenden Pressemitteilung. In der Scheune des Gemeindezentrums in der Mannheimer Straße 59 „geschah dann etwas, das Coronabedingt so lange nicht stattfinden konnte und sehr gut besucht war. Neben den Tätigkeitsberichten standen natürlich die Neuwahlen des Vorstandes im Blickpunkt und nahmen auch Zeit in Anspruch.“

Die Gewählten Vorsitzender: Jens Rüttinger; Stellvertreter: Bernd Hertlein und Jana Patzschke Kassierer: Hartmut Michel. Schriftführerin: Gaby Wenner. Pressereferent: Ingo Staudt. Internetbeauftragte: Cara Fassott. Beisitzer: Susanne Eickmeier, Sevill Becker, Claudia Ruhland, Silvia Fassott-Schneider, Adrian Rüttinger und Florian Reck. Delegierte auf Kreisebene: Jens Rüttinger, Paula Völker und Cara Fassott; Ersatzdeligierte: Bernd Hertlein und Sylvia Fassott-Schneider. Kassenprüfer: Werner Kerschgens und Jürgen Deininger. zg

Eine aus Hannelore Patzschke und Alexander Leonhardt bestehende Wahlkommission verteilte fleißig Wahlzettel, zählte die Stimmen aus und verkündete die Ergebnisse: Die bisherigen Mitglieder des Vorstandes Markus Zimmermann wegen Wegzug, Christina Grewe aus beruflichen Gründen sowie Katharina Seufert traten nicht mehr an.

Besetzung als große Chance

Am Ende der Wahlen stand eine laut SPD-Ortsverein „nicht kleine Personalrotation im Vorstand der Sozialdemokratie in Oftersheim“. Der teilweise Neuanfang biete dabei „eine große Chance, die Beteiligung der Mitglieder bleibt hoffentlich weiterhin so hoch wie an diesem Abend“. Damit wurde der neue SPD-Vorstand weiblicher und jünger. Der Grundstein für die Zukunft wurde gelegt.“ zg