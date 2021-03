Oftersheim. „Be_Hindernde Kontexte: Gespräche über Macht und intersektionale Diskriminierung“ lautet der Titel einer neuen Veranstaltungsreihe, zu der Patrick Alberti erstmalig eingeladen hatte. Der Titel ist Programm: „Es geht darum zu begreifen, wie Macht und Deutungshoheit in unserer Gesellschaft verteilt sind. Und dass die Definitionen dessen, was als ‚normal’ angesehen wird, eigentlich auf sozialen Konventionen beruht, die durch unsere Sprache und unser Handeln in der Gesellschaft beständig reproduziert werden“, weiß Alberti.

Diskriminierungsmerkmale wie Geschlecht, Behinderung, Alter, Herkunft, Aussehen und vieles mehr verstärken sich gegenseitig. Dieses Phänomen wird in der Fachsprache „Intersektionalität“ genannt und stammt von dem englischen Begriff „intersection“ (Kreuzung) ab, erläutert der Initiator.

Nicoletta Rapetti zu Gast

Im ersten Teil der Reihe war Nicoletta Rapetti vom Bildungs- und Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen (Bibez) in Heidelberg zu Gast. Die studierte Sozialpädagogin und Antidiskriminierungsberaterin hört in ihren Beratungen häufig von Benachteiligungen aufgrund von Behinderungen und Geschlecht. Außerdem befasst sie sich auch wissenschaftlich und in Fachaufsätzen mit Ausgrenzung und Diskriminierung. Mit zahlreichen Teilnehmenden tauschten sich Rapetti und Alberti in einer Videokonferenz über ihre Erfahrungen aus.

Das Bibez hatte bereits vor knapp 40 Jahren mit einer Ausstellung darauf hingewiesen, dass Frauen mit einer Behinderung doppelt diskriminiert werden – einerseits als Frau, andererseits als Mensch mit Behinderung. „Frauen mit Behinderungen wird aber häufig sogar ihr Frausein abgesprochen. Ihre Körper werden von anderen Menschen bewertet und objektiviert“, berichtete Nicoletta Rapetti. Und diese Vorurteile und Diskriminierungen wirken bis heute fort: Frauen sind häufiger von Gewalt betroffen als Männer. Frauen mit Behinderungen erleben Gewalt doppelt bis dreimal so häufig als Frauen ohne Behinderung.

„Und auch bei der Erarbeitung von Gesetzen und deren Umsetzung finden Menschen mit Behinderungen häufig kein Gehör“, stellte Rapetti fest. Denn noch immer herrsche in Deutschland das Bewusstsein vor, dass man lieber etwas für die Menschen tue, als diejenigen von Anfang an zu beteiligen, die es wirklich betrifft. „Nichts über uns ohne uns“, lautet ein wichtiges Motto der Behindertenrechtsbewegung der 1970er und 1980er Jahre – ihr Anspruch werde allerdings auch ein halbes Jahrhundert danach noch lange nicht eingelöst. „Daran konnte auch die UN-Behindertenrechtskonvention bisher nicht viel ändern“, meinte Rapetti.

Im anschließenden Austausch berichteten auch Teilnehmende von Ausgrenzung und Vorurteilen. „Schon vor Corona war es für Menschen mit Behinderungen schwierig, einen Arbeitsplatz zu finden, jetzt ist es fast unmöglich“, resümierte eine der teilnehmenden Personen. Und damit treffe sie, so Alberti, einen wunden Punkt: Denn Corona wirke noch mal wie ein Brennglas und lasse Diskriminierungen offener zutage treten.

„Was wir benötigen, ist eine echte und ehrliche Beteiligung und keine Scheinbeteiligung“, ist Nicoletta Rapetti überzeugt. „Und wir brauchen die Vernetzung untereinander, um uns gemeinsam dafür einzusetzen, dass alle Menschen von Anfang an mitbedacht werden“, ergänzte Patrick Alberti.

„Nur dann – und wenn wir sensibel bleiben für die täglichen Vorurteile und Benachteiligungen – können wir dauerhaft eine inklusive und offene Gesellschaft schaffen.“

Im kollektiven Denken verankert

Dazu möchte die Veranstaltungsreihe beitragen: „Ziel soll es sein, den Blick auch auf die alltäglichen Diskriminierungen zu lenken und vor allem auf die Strukturen in unserer Gesellschaft, die mitverantwortlich sind, dass Vorurteile, Gewalt, Alltagsrassismus und Verschwörungsmythen entstehen und aufrechterhalten bleiben“, berichtete Patrick Alberti. „Denn viele Vorurteile, die zu Diskriminierungen und Ausgrenzungen führen, sind tief in unserem kollektiven Denken und Handeln verankert. Besonders in und durch unsere Sprache werden Vorurteile transportiert und gefestigt. Wir müssen wachsam sein und genau hinschauen.“

Dazu gehöre auch, dass privilegierte Personen lernen, sich der Macht ihrer Privilegien bewusst zu werden. Denn Vorurteile und Ausgrenzungen führten häufig zu Hass und Gewalt und spalteten unsere Gesellschaft. „Da braucht es viele Anstrengungen und gemeinsames Handeln, um unsere offene Demokratie gegen eine sich radikalisierende Minderheit zu verteidigen.“

Wertschätzung zeigen

Am Ende der ersten Veranstaltung bleibe das Fazit, meinte Patrick Alberti, dass es unserer Gesellschaft guttun würde, wenn wir uns alle besser zuhören und mehr Wertschätzung zeigen, um gemeinsam eine inklusive Gesellschaft zu bauen, die menschliche Vielfalt von Anfang an als Lösung und nicht als Problem ansieht.

In den kommenden Veranstaltungen geht es weiter mit der Analyse von Diskriminierungsmerkmalen, wie sie sich gegenseitig verstärken und was wir gegen Vorurteile und Diskriminierungen tun können. Teilnehmen können alle Menschen, „denn jeder von uns kann Opfer von Diskriminierung werden“, darauf weist Patrick Alberti hin.

Info: Der nächste Termin ist Freitag, 26. März, 17.30 Uhr. Dann geht es um das Thema „Struktureller Rassismus“.