Pause – gut für Gesundheit und Balance

Oftersheim. Ein mir zu gut bekanntes Bild aus den vergangenen zwei Jahren – meine liebe ehemalige Kollegin steht an meiner Bürotür und zwinkert mir zu. „Mach mal ’ne Pause!“ Ich sitze am übervollen Schreibtisch und muss dringende Sachen erledigen. Ich murmle: „Ich kann jetzt nicht“, und arbeite weiter.

„Mach mal ‘ne Pause.“ Es gibt Momente, da nervt mich dieser Satz, und ich will ihn einfach nicht hören. Wenn ich richtig viel zu tun habe und die Termine sich überschlagen, dann habe ich keinen Kopf dafür, mal eben alles liegen zu lassen. Aber ich fürchte, der Satz nervt mich auch, weil ich merke, dass meine Kollegin Recht hat. Eine Pause wäre längst überfällig. Stattdessen arbeite ich durch bis zum Mittag, und am Schluss des Nachmittags, des Abends, habe ich bis zum Feierabend kaum Pause gemacht, außer zum gemeinsamen Essen.

Kontakt in der Pause Esther Kubach im Gemeindebüro ist Dienstag bis Freitag zwischen 10 und 12 Uhr unter Telefon 06202/5 48 48 erreichbar. In dringenden seelsorgerlichen Angelegenheiten und bei Beerdigungen übernehmen Kolleginnen der Region. Dienstag, 10., bis Sonntag, 15. August: Pfarrerin Christiane Banse aus Plankstadt unter der Telefonnummer 06202/2 15 65). Montag, 16., bis Sonntag, 22. August: Pfarrerin Cristina Blázquez aus Eppelheim ist unter Telefon 06221/76 00 29 erreichbar. zg

Dabei weiß ich: Pausen sind wichtig. Mit einer guten Pausenstruktur bleibe ich im Gleichgewicht und das ist gesünder als immer nur durchzuackern. Natürlich gibt es Tage, die sind so voll, da kann ich nicht einfach aufstehen und Pause machen. Und ich kenne Menschen, die stecken gerade in so anstrengenden Lebensphasen, da ist Pausemachen generell schwierig. Weil in Zeiten wie diesen der Beruf so über die Maßen fordert oder weil in der Familie vieles besonders kräftezehrend ist. Zum Beispiel, wenn ich einen kranken Angehörigen pflege. Oder mal wieder die Kinder zu Hause betreuen muss, weil Kindergärten und Schulen aufgrund der Pandemie geschlossen sind – und daneben trotzdem alle Arbeit weitergeht. In solchen Zeiten sind Ruhe und Erholung besonders schwer zu bekommen. Wenn ich mit meinen Pausen mal wieder nachlässig bin, hilft es mir, wenn ich an einen Spruch denke, den ich auf einer Postkarte erhalten habe. Er heißt: „Wenn Du es eilig hast, gehe langsam.“ Ich darf mir Unterbrechungen gönnen, wenn ich sie brauche – und nicht erst, wenn ich dieses oder jenes erledigt habe. Das rechtzeitig zu spüren, ist manchmal schwer. Tatsächlich mache ich die beiden kommenden Wochen eine Pause. Zwar viel zu Hause, in Gartanien und auf Balkonien – aber dennoch: Pause vom alltäglichen Trubel und der Arbeit.