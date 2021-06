Pfarrerin Sibylle Rolf sagt adieu

Oftersheim. Die evangelische Kirchengemeinde verabschiedet am Sonntag, 20. Juni, um 15 Uhr Pfarrerin Professor Dr. Sibylle Rolf mit einem Festgottesdienst in der Christuskirche aus der Gemeinde.

„Wir danken für ihren Dienst bei uns und bitten Gott um seinen Segen für allen weiteren Dienst in unserer Kirche“, heißt es in der Pressemitteilung. Den Gottesdienst gestalten Schuldekanin Christine Wolf, Pfarrer Tobias Habicht, der Posaunenchor Oftersheim-Schwetzingen und Bezirkskantor Detlev Helmer mit. Pfarrerin Dr. Sibylle Rolf übernimmt die Predigt.

Zu diesem Gottesdienst wird es in der Christuskirche reservierte Plätze für geladene Gäste geben, das Kontingent an freien Rest-Sitzplätzen in der Kirche ist ausgebucht. Ein Rest-Kontingent ist jedoch noch für den großen und kleinen Saal im Gemeindehaus vorhanden, wohin der Gottesdienst übertragen wird.

Ein Empfang findet pandemiebedingt nicht statt, wohl aber gibt es Raum für die persönliche Verabschiedung von Sibylle Rolf im Anschluss an den Gottesdienst.

Ein Livestream zum Mitfeiern für Zuhause wird geschaltet, den Link gibt es unter www.ekioftersheim.de oder dem Youtube-Kanal „Evangelisch in Oftersheim“. Alexander und Uwe Schad mit dem Team von Session Pro gestalten die Übertragung so unkompliziert wie möglich. zg

Info: Anmeldung über das Ticketportal https://ekioftersheim. church-events.de/, per E-Mail: Oftersheim@Kbz.Ekiba.de oder telefonisch unter der Nummer 06202/5 48 48 zu den üblichen Öffnungszeiten des Pfarramtes.

