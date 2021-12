Platz an Grundschule umgestalten

Oftersheim. Für den Haushalt 2022 sind zwei Anträge eingegangen. Darüber wird in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 14. Dezember, ab 18 Uhr in der Kurpfalzhalle beraten. Die Grünen wollen Platz und Brunnen vor der Heuss-Schule umgestalten. „Das Ziel der Gemeinde sollte es sein, den Platz für die Bevölkerung besser nutzbar und einfacher begehbar zu machen. Die Möglichkeit des Verweilens und Austausches sollte gefördert werden“, so die Fraktion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Lösung schlagen die Grünen vor, den Brunnen zu bepflanzen. Außerdem könnte der Platz auch mit Bäumen, Sonnensegeln und Wasserspielen abgekühlt werden.

Laminat statt Teppich

Die FDP beantragt, Teppichböden in den Gemeinderäumen der Mannheimer Straße 59 gegen Laminat und Vinyl auszutauschen. Grund sei ein „relativ hoher Pflegeaufwand. Kritisch sind Teppichböden in Räumen, in denen sich Allergiker aufhalten“, schreiben sie als Begründung. Vinyl oder Laminat wäre ein Gewinn für mehr Hygiene, da die Reinigung einfach sei, heißt es weiter. nina