Podestplatz für HSV-Duo

Oftersheim. Für die deutschen Meisterschaften im IGP-Sport konnte sich HSV-Vereinsmitglied Daniela Kühnel mit ihrem Hovawart-Rüden „Lio“ in Hemmendorf qualifizieren. Der IGP-Sport besteht aus drei Sparten, die nacheinander abgeprüft und mit höchstens 100 Punkten bewertet werden. Los ging es mit der Fährte. Hier konnte sich „Lio“ bei windigem Wetter sehr gute 90 Punkte erschnüffeln. Dies bedeutete einen Mittelfeldplatz. Die Unterordnung fand dann bei strömendem Regen statt. Hier hatte „Lio“ ein paar eigene Ideen in der Auslegung der Prüfungsordnung, sodass am Ende der Unterordnung nur weitere 78 Punkte dem Punktekonto hinzugezählt wurden. Da aber auch einige andere Teams patzten, blieb es bei einer Position im Mittelfeld. Danach stand dann noch die „Königsdiziplin“ Schutzdienst auf dem Programm. Hier nahm „Lio“ nach einem holprigen Beginn noch mal sein ganzes Herz und seinen Mut zusammen und konnte diesen Teil mit für ihn sehr guten 80 Punkten bestehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Ende war die Überraschung groß, die von Daniela und „Lio“ erreichte Punktzahl von 248 Punkten sollte mit hauchdünnem Vorsprung für Rang drei und damit einen Platz auf dem Treppchen reichen. dk