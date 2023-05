Politik bei Tee und Gebäck mit der Oftersheimer SPD

Oftersheim. Gute Gespräche, Gebäck und Getränke – das sind die Zutaten der sozialdemokratischen Teestunde auf dem Wochenmarkt, heißt es in einer Pressemitteilung. Einmal im Monat stellt sich die SPD Oftersheim bei Keksen und Tee den Anliegen der Oftersheimer.

Bei der jüngsten Ausgabe dominierte bei etlichen guten Gesprächen das Thema Klimawandel, was Florian Reck, Sevil Becker und Anja Wilhelmi-Rapp, die dieses Mal den Stand auf dem Markt betreuten, nicht wunderte. Immerhin war gerade die von der SPD-Landtagsfraktionin Auftrag gegebene Studie herausgekommen, die der grün-schwarzen Landesregierung in Baden-Württemberg eine eher schlechte Bilanz in Sachen Energiewende attestierte. Zugleich hatte der Oftersheimer Gemeinderat die ersten Fördermaßnahmen zur Nachhaltigkeitswendeim Ort entschieden.

„Unserer Ansicht nach ist es wichtig, dass wir für die Politik, die wir uns wünschen und die wir auf allen Ebenen vorantreiben wollen, regelmäßig gerade stehen“, erklärt Reck das Ansinnen hinter der Teestunde, die zeigen soll: Die SPD ist da! Die nächste Ausgabe der Teestunde findet am Freitag, 12. Mai, zwischen 14 und 16 Uhr statt.