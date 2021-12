Polizei geht auf Streife

Oftersheim. Das Gesundheitsamt im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis hat in Abstimmung mit der Polizei ein Verbot ausgesprochen, an bestimmten Bereichen des öffentlichen Raums Alkohol auszuschenken und zu konsumieren. Auch das Abbrennen von Feuerwerk ist in diesen Bereichen verboten. In Oftersheim sind das Grillhüttenareal, die Rollschuhbahn und die Brücke unter der B 291 von den Verboten betroffen.

Entsprechende Vorgaben sind bereits mit der baden-württembergischen Corona-Verordnung angeordnet worden. In der dazugehörigen Allgemeinverfügung werden nun verschiedene öffentliche Plätze in 25 Kommunen des Landkreises benannt, für die ein Alkoholverbot gilt. Ein Verbot für das Abbrennen von Pyrotechnik betrifft 30 Kreiskommunen.

Das Verbot des Alkoholkonsums und -ausschanks gilt auf den benannten Plätzen, solange die Alarmstufe II in Baden-Württemberg gilt. Das Pyrotechnikverbot gilt für den Silvestertag, Freitag, 31. Dezember, und Neujahr, Samstag, 1. Januar. Grundlage für beide Verbote ist der Paragraf 17b der baden-württembergischen Corona-Verordnung. Demnach seien laut Landratsamt die Gesundheitsämter verpflichtet, mit den betroffenen Städten und Gemeinden Verkehrs- und Begegnungsflächen in Innenstädten oder sonstigen öffentlichen Orten festzulegen, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten.

Grillhütte und Rollschuhbahn

In Oftersheim darf in der Grillhütte und auf dem Areal um sie herum ebenso wenig Alkohol konsumiert oder Feuerwerk gezündet werden wie auf der Rollschuhbahn und der Brücke unter der B 291 beidseitig der Bahnlinie in der Nähe des Drogeriemarktes Rossmann, Verlängerung des Radwegs Albert-Schweitzer-Straße sowie gegenüber der Bahnlinie Nähe des Bolzplatzes Nord-West.

„Diese Orte werden stichprobenartig kontrolliert“, informiert dazu die Oftersheimer Verwaltung, „sowohl vom Gemeindevollzugsdienst als auch von der Polizei.“ mics/mgw