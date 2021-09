Populäre Musikstandards in ungewöhnlicher Form

Oftersheim. Das dritte Summer Concert im Clubhaus des TSV in Oftersheim findet am Sonntag, 5. September, statt. Veranstaltet wird das Konzert von der Jazzinitiative Schwetzingen. Ab 11 Uhr spielt im Biergarten des TSV das TE-Quartett um den in der Region bestens bekannten Tenorsaxofonisten Tommy Engelhart. Mit ihm treten der Bassist Martin Simon, Markus Herrmann an der Gitarre und Thomas Hammer am Schlagzeug auf. Im Repertoire haben die Musiker populäre Jazzstandards in ungewöhnlichen Arrangements.

„Nach dem großen Publikumserfolg bei der Schlossplatzmusik wird der Andrang groß sein“, vermuten die Veranstalter der Jazzinitiative in ihrer Ankündigung, „deshalb sind Platzreservierungen empfohlen.“ Eine Reservierung ist persönlich im TSV-Clubhaus, Jahnstraße 9, Oftersheim, oder unter Telefon 06202/27 03 26 während der Öffnungszeiten möglich. zg