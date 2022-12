Posaunenchor Oftersheim-Schwetzingen: Musiker umrahmen Weihnachten

Oftersheim/Schwetzingen. Der Posaunenchor Oftersheim-Schwetzingen ist am vierten Advent, Sonntag, 18. Dezember, und an Heiligabend, Samstag, 24. Dezember, viel beschäftigt: Nach dem Musikgottesdienst am Sonntag um 11 Uhr in der Schwetzinger Stadtkirche, der vom Blechbläserensemble gestaltet wird, nimmt der Chor das traditionelle Kurrendeblasen wieder auf und spielt ab 12.45 Uhr vor dem Hebelhaus in der Hildastraße, im Ehrenhof des Schlosses und auf dem Schlossplatz am Rand des Weihnachtsmarktes. Anschließend geht es nach Oftersheim, wo auf dem Lessingplatz und im Hof des Siegwald-Kehder-Hauses Advents- und Weihnachtslieder erklingen.

Am Samstag, 24. Dezember, spielt der Chor schließlich um 12 Uhr vor und hinter der GRN-Klinik und am Abend nochmals um 23 Uhr bei der Christmette in der evangelischen Stadtkirche.