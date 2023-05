Preis für Unternehmen ausgelobt

Region. Erneut hat das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg den Landesinnovationspreis für mittelständische Unternehmen ausgeschrieben. Mit diesem Preis will das Land den Ideenreichtum und die Kreativität des Mittelstandes auszeichnen und die klugen Köpfe der Südwestwirtschaft sichtbar machen. Der Preis rückt bereits seit 1985 mittelständische Unternehmen ins Rampenlicht und ehrt innovative Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen. Er ist mit insgesamt 50 000 Euro dotiert und dem früheren Wirtschaftsminister Dr. Rudolf Eberle (1926 bis 1984) gewidmet, heißt es in einer Mitteilung.

Mit dem Preis sollen kleine und mittlere Unternehmen der Industrie und des Handwerks für beispielhafte Leistungen bei der Entwicklung oder Anwendung neuer Produkte und technischer Verfahren moderner Technologien ausgezeichnet werden. Gesucht werden die besten Unternehmen im Land, die mit ihren Innnovationen maßgeblich dazu beitragen, aktuelle Herausforderungen etwa durch den Klimawandel, die Transformation oder Energie- und Lieferengpässe zu lösen.

Bewerbungen sind bis zum 31. Mai möglich. An dem Wettbewerb können Unternehmen bis zu 500 Beschäftigten, einem maximalen Jahresumsatz von bis zu 100 Millionen Euro und Sitz in Baden-Württemberg teilnehmen. Die Preise werden am 21. November bei einer öffentlichen Preisverleihung übergeben. Ergänzend dazu hat die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft einen Sonderpreis in Höhe von 7500 Euro ausgelobt, der an ein junges Unternehmen vergeben werden soll.

Infos und Bewerben: www.bewerbung.innovationspreis-bw.de zg