Profitlich kommt erst Ende September

Oftersheim. Wegen der weiterhin steigenden Corona-Fallzahlen hat sich das Kulturamt der Gemeindeverwaltung laut einer Pressemitteilung kurzfristig dazu entschlossen, den Auftritt von Markus Maria Profitlich zu verlegen. Das für 28. Januar geplante Gastspiel des Komikers während seiner Tournee „Das Beste aus 35 Jahren – die Jubiläumstour“ soll stattdessen nun erst am Freitag, 23. September, ab 19.30 Uhr stattfinden.

Die Organisatoren der Gemeinde hatten an Profitlichs Auftritt zunächst festgehalten, da die Veranstaltung ohnehin unter 2G-Regelung geplant worden war. Nun ist das Gastspiel nach zwei Verlegungen aufgrund der Pandemieentwicklung ein drittes Mal verschoben worden.

Bekannt wurde Markus Maria Profitlich vor 35 Jahren durch seine Figur des „Erklärbär“ in der beliebten TV-Sendung „Wochenshow“ an der Seite von Ingolf Lück, Anke Engelke, Bastian Pastewka, Mirco Nontschew und anderen. Seither brilliert der inzwischen 61-Jährige unter anderem mit seiner Sketch-Comedy-Serie „Mensch Markus“, die auf Sat.1 zu sehen ist, im Fernsehen. Aber auch auf der Bühne fühlt sich der Entertainer wohl – eine Tatsache, die Profitlich auch in Oftersheim unter Beweis stellen möchte.

Tickets behalten Gültigkeit

Bereits für Profitlichs Gastspiel in der Kurpfalzhalle erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Die Tickets können aber auch im Bürgerbüro des Rathauses zurückgegeben werden, erklärt die Gemeinde in ihrer Pressemitteilung abschließend. zg

