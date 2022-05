Pylonen sind beim MSC absolut tabu

Oftersheim. Der Motorsportclub (MSC) richtet nach rund zwei Jahren erstmals wieder einen eigenen Slalomwettbewerb für Motorrad- und Quadfahrer aus. Am Sonntag, 22. Mai, sind die Fahrer ab 10.30 Uhr beim befreundeten MSC Nußloch in der Rudolf-Harbig-Straße 1 am Start. Organisiert werden die Rennen von Sportleiter Werner Schwarz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Der mit Pylonen bestückte Slalomparcours soll auf einer Strecke von 600 Metern Länge auf ebener Fahrbahn mit festem Streckenbelag befahren“, erklären die Motorsportler in der Ankündigung. Der Start erfolgt in unterschiedlichen Soloklassen, die nach Hubraum unterteilt sind. „Zusätzlich ist eine Quad- und eine Gespannklasse nach dem Reglement des ADAC Nordbaden ausgeschrieben.“ Die Teilnehmer können die Strecke zunächst in einem Trainingslauf befahren, bevor zweimal Wertungsläufe anstehen. Der schnellere der beiden Durchgänge wird gewertet. Der Start erfolgt einzeln und bei laufendem Motor. Das Verschieben oder Umwerfen eines Pylonen wird mit Zeitaufschlägen geahndet.

Neben Solo, Quad und Gespannen besteht die Möglichkeit, in Sonderklassen wie Tagesschnellster, Markenpokale sowie Mannschaften bis zu dreimal am Veranstaltungstag Können unter Beweis zu stellen. Auch eine Veteranenklasse mit mindestens 30 Jahre alten Motorrädern, die auf Gleichmäßigkeit fahren, wird ausgefahren. Sieger wird hier, wer in seinen beiden Wertungsläufen die geringste Zeitdifferenz aufweist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Teilnahme an den Rennen ist mit entsprechender Schutzausrüstung auch für Anfänger möglich. Ziel des Wettbewerbs sei es, motorsportbegeisterte Teilnehmer mit sportlichem Ehrgeiz in der Handhabung ihres Fahrzeugs zu unterstützen und vertraut zu machen. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.msc-oftersheim.de