Quarantäne für Oftersheimer Schüler ist vorbei

Oftersheim. Die Quarantäne für die acht Schüler aus der Gemeinde ist nun vorbei - und Bürgermeister Jens Geiß schreibt auf einer sozialen Plattform, dass „daraus - zumindest in Oftersheim - keine Neuinfektionen resultiert sind“. In einer Klasse einer weiterführenden Schule hat es vor einer Woche einen aktiven Fall gegeben. Ein Mitschüler hatte sich mit dem Coronavirus infiziert.

In unserer Zeitung sind Stand Donnerstag, 15. Juli, sieben Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Neulußheim und Eppelheim haben mit je zwei Fällen den Höchstwert. In Schwetzingen, Plankstadt und Reilingen gibt es je einen Fall. Oftersheim, Brühl, Ketsch, Hockenheim und Altlußheim sind derzeit ganz Corona-frei. Insgesamt gibt es seit dem Ausbruch der Pandemie im Rhein-Neckar-Kreis 22 552 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 6,4. Sie ist im Vergleich zum Vortag um 0,6 gestiegen. Sieben Personen haben hat sich neu infiziert, das sind fünf weniger als am Tag zuvor. 22 069 Personen sind wieder genesen. Somit sind im Kreis aktuell 45 aktive Fälle bekannt. Seit Beginn der Pandemie sind 438 Infizierte im Kreis verstorben. mics/nina