Oftersheim. Begleitend zu den internationalen Wochen gegen Rassismus wird es bei der digitalen Veranstaltungsreihe „Gespräche“ am Freitag, 26. März, um 17.30 Uhr um strukturellen Rassismus gehen. Zusammen mit seinem Gast Chi Dung Ngo möchte der Gemeinderat der Grünen Patrick Alberti über Rassismus in der Gesellschaft, aber auch über Hintergründe rassistischen Denkens, Sprechens und Handelns reden.

AdUnit urban-intext1

Durch Machtstrukturen würden viele Dinge als „normal“ vorausgesetzt, Menschen spielten ihnen zugewiesene Rollen häufig ohne sie zu hinterfragen, erklärt der Initiator der Gespräche. Im Zoom-Meeting möchte Alberti das Zusammenwirken verschiedener Diskriminierungskategorien diskutieren. Sein Gesprächspartner Chi Dung Ngo flüchtete mit 15 Jahren vor den Kommunisten aus Vietnam. Er studierte Philosophie und Germanistik in Karlsruhe und arbeitet als Dolmetscher. Der Philosophie ist er treu geblieben und so gehört er zum Stammteam des Philosophischen Cafés der Volkshochschule Schwetzingen. Sein autobiographisches Buch „Heimat für Fortgeschrittene – vom Mekong in die Mitte Deutschlands“ erschien 2017. zg