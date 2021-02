Oftersheim. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass Präsenzsitzungen des Gemeinderats – die die Gemeindeordnung grundsätzlich verlangt – in der Pandemie eine heikle Sache sein können. Einige Beschlüsse wurden daher auch in Oftersheim auf dem Weg des elektronischen Umlaufverfahrens gefasst, das ist aber nur möglich bei „Gegenständen einfacher Art“, wie es im Gesetz verankert ist.

AdUnit urban-intext1

Die baden-württembergische Landesregierung hatte im Mai vergangenen Jahres den Weg für eine Ausnahmeregelung frei gemacht, dadurch konnte Rat auch in Form einer Videokonferenz tagen. Doch diese Ausnahme ist mit Ablauf des Jahres abgelaufen. Soll diese grundsätzliche Möglichkeit weiterhin bestehen, ist dafür eine Änderung der Hauptsatzung und Neufassung der Geschäftsordnung notwendig, diese hat das Gremium nun einstimmig beschlossen.

Bürgermeister Jens Geiß erläuterte, dass die Videokonferenzen grundsätzlich auf alle Tagesordnungspunkte angewandt werden können, schränkte aber auch ein: „Das wollen wir – wenn es nötig ist – vorerst hauptsächlich bei den Ausschüssen praktizieren, die nicht öffentlich sind. Denn für den öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzungen – und auch des Technischen Ausschusses – müssen wir den Besuchern einen Raum zur Verfügung stellen, in dem sie die Sitzungen verfolgen können.“ Die Möglichkeit einer Teilnahme vor dem heimischen Bildschirm allein reiche nicht aus, denn man dürfe nicht voraussetzen, dass alle Bürger über einen Internet-Anschluss verfügen.

Besondere Zeiten

„Die Freien Wähler stimmen der Änderung der Hauptsatzung und der Einarbeitung in die Geschäftsordnung zu“, erklärte Fraktionssprecher Michael Seidling. „Es ist klar, dass besondere Zeiten besondere Maßnahmen verlangen.“ Und auch wenn es ein hohes Gut sei, dass Besucher am öffentlichen Teil von Sitzungen teilnehmen dürfen, müsse es Ausnahmen geben. „Wir glauben, dass auch in Zukunft solche Fälle vorkommen können, ausdrücklich sieht der Gesetzgeber ja beispielsweise auch Naturkatastrophen vor“, erklärte er. Annette Dietl-Faude (CDU) begrüßte diesen Beschlussvorschlag ausdrücklich. „In letzter Konsequenz gibt es aber einen Haken: Die Sitzungen müssen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das muss in einem nächsten Schritt geklärt werden.“

AdUnit urban-intext2

Auch Patrick Schönenberg (Grüne) freute sich über die beginnende Digitalisierung im Gemeinderat, die jedoch nach Auffassung der Grünen zu lange gedauert habe. Er wies in diesem Zusammenhang auf die „schleppende Digitalisierung“ in anderen Bereichen hin und nannte als Beispiel die Friedrich-Ebert-Schule, „die noch auf die Ertüchtigung der Infrastruktur wartet“. So hätten die Kinder, die die Notbetreuung besuchen, keinen Online-Anschluss.

Auch Jens Rüttinger (SPD) bemängelte, dass „es jetzt doch etwas gedauert hat bis zu diesem Schritt. Und wir warten im Gemeinderat immer noch auf die digitalen Endgeräte. Damit sind wir sicher eine der wenigen Gemeinden im Kreis, die noch mit Papier arbeitet. Das muss aufhören.“