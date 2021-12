Rathaus am 23. und 27. Dezember geschlossen

Oftersheim. Das Rathaus und das Verwaltungsgebäude der Gemeinde Oftersheim sind sowohl am Donnerstag, 23. Dezember, als auch am Montag, 27. Dezember, geschlossen. Am 27. Dezember steht allerdings ein Notdienst für die Fachbereiche Bürgerbüro und Standesamt/Friedhofsamt für die Bürger bereit.

Diese beiden Ämter sind in der Zeit von 10 bis 12 Uhr unter Telefon 06202/59 71 06 oder schriftlich per E-Mail an die Adresse ordnungsamt@oftersheim.de zu erreichen. An den übrigen Tagen stehen die städtischen Mitarbeiter zu den gewohnten Zeiten für die Bürger zur Verfügung.

Der Publikumsverkehr bleibt dabei weiterhin nach aktueller Corona-Verordnung eingeschränkt. Besucher des Rathauses und des Verwaltungsgebäudes werden gebeten, sich an die entsprechenden Vorgaben, die an den Eingängen der Gebäude aushängen, zu halten.