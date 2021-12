Oftersheim. Das Rathaus Oftersheim ist an diesem Donnerstag, 23. Dezember, und am Montag, 27. Dezember, geschlossen. Am 27. Dezember besteht allerdings ein Notdienst für die Fachbereiche Bürgerbüro und Standesamt/Friedhofsamt: Dieser ist von 10 bis 12 Uhr unter Telefon 06202/597106 oder per E-Mail an ordnungsamt@oftersheim.de zu erreichen.

