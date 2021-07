Regen bremst Kanalsanierung in Oftersheim

Oftersheim. Im Bauabschnitt 5 von der Hebelstraße bis an die Straße Am Biegen sind Vorarbeiten mit dem Fräsroboter erfolgt, sodass am Dienstag ein sogenannter Inliner eingezogen werden konnte, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Wegen der angekündigten starken Regenfälle habe aber die Einzugsstrecke des Inliners, mit dem der Kanal ausgrabungsfrei saniert wird, verkürzt werden müssen.

Der Inlinereinzug zwischen Viktoriastraße und Hebelstraße erfolge nach einer Vorankündigung zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Witterungsverhältnisse wieder stabil sind.

Die Kanal- und Straßenarbeiten haben im Juni begonnen und sollen 18 Monate andauern – wenn alles optimal läuft. Doch das sei bei derart umfangreichen Bauarbeiten nie genau vorhersehbar, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Bauarbeiten sollen in fünf Abschnitten erfolgen, die Befahrbarkeit der jeweils betroffenen Etappe ist über Seitenstraßen möglich.

Stadtwerke legen Leitungen neu

Die Kanaluntersuchungen im Zuge der Eigenkontrollverordnung hatten ergeben, dass der Hauptkanal in der Mannheimer Straße im oben genannten Abschnitt sanierungsbedürftig ist. Weiterhin wurde festgestellt, dass auch ein Teilabschnitt in der Saarstraße sowie mehrere Schachtbauwerke erneuert werden müssen. Deshalb hatte der Gemeinderat grundsätzlich beschlossen, die Straßenoberfläche in der Mannheimer Straße grundhaft zu erneuern. Die Stadtwerke Schwetzingen planen für denselben Zeitraum Tiefbauarbeiten (Gas- und Wasserleitungsbau) in der Mannheimer Straße zur Erneuerung der Versorgungsleitungen.

Um die jeweiligen Maßnahmen innerhalb des Baufensters besser koordinieren zu können und eventuelle Synergieeffekte im Bauablauf zu nutzen, sollen die Leistungen gemeinsam ausgeschrieben werden. Dadurch können die Arbeiten besser in Teilabschnitten ausgeführt werden, um die Beeinträchtigung für die Anwohner und Gewerbebetriebe möglichst gering zu halten.

Die Gesamtmaßnahme ist in fünf Bauabschnitte gegliedert. Der vorläufige Bauzeitplan geht davon aus, dass die Maßnahme bis September 2022 abgeschlossen werden kann. Die Arbeiten in der Saarstraße sowie die Erneuerung der Einzelschächte erfolgt durch gesonderte Kolonnen und ist somit unabhängig von der Bauzeit im Bereich der Mannheimer Straße. zg