Oftersheim/Region. Der in Oftersheim ansässige Landtagskandidat der Linken, Florian Reck, zieht Bilanz seines Wahlkampfes: „Auch weiterhin werde ich mich für eine solidarische Kurpfalz einsetzen, in der alle hier lebenden Menschen einen Platz haben, in der wir auch ein Auge auf die Menschen haben, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, in der ein Dach über dem Kopf nicht zum Luxusgut wird“, schreibt er in einer Presseerklärung.

Er ist überzeugt, dass gerade für den Rhein-Neckar-Kreis, der mit 15 Prozent die höchste Armutsquote im Land zu verzeichnen habe, eine starke linke Kraft wichtig sei. Er lädt Menschen, die sich für Klimaliste oder ÖDP engagiert haben, zum Gespräch ein. Er lobt die vielen guten Kontakte im Wahlkampf. Baumann, Sturm und Born gratuliert er zur Wahl und sagt: „Ich freue mich, dass unser Wahlkreis künftig keinen AfD-Abgeordneten mehr in den Landtag entsendet.“ zg