Oftersheim/Region. In der virtuellen Podiumsdiskussion „Regionalität in Industrie und Wirtschaft nach Corona“ am Donnerstag, 10. März um 19 Uhr diskutieren Holger Krah (Sachverständiger Brandschutz und Ersatzkandidat der Freien Wähler Rottweil), Michael Schwarz (Unternehmensberater für Existenzgründer und Förderungen und Landtagskandidat der Freien Wähler Pforzheim), Ulrich Kraft (Eigentümer und Chef der Arta-Gruppe mit bundesweiten Niederlassungen) sowie Dr. Dieter Seipler (ehemaliger Vorsitzender der Geschäftsführung von Mann + Hummel sowie Landtagskandidat der Freien Wähler Leonberg) über Regionalität in Industrie und Wirtschaft nach der Corona-Krise. Es moderiert von Christoph Hollender, Pressesprecher der Freien Wähler Bayern.

AdUnit urban-intext1

Thematisiert wird neben der Mittelstandsförderung, Infrastruktur, Berufsausbildung, Steuerbelastung und den Kosten im Mittelstand auch der Generationswechsel im Familienbetrieb, Industriepolitik, Förderung in Forschung und Entwicklung, neue Technologien, Investitionsförderung in Europa und der Bürokratieabbau. zg