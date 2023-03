Reihe endet international

Oftersheim. Zum Abschluss der diesjährigen „Musik im Park“-Reihe wird es international in Oftersheim. Denn das Trio „Blu“, bestehend aus dem portugiesisch sprechenden Zyprioten Neo Stephanou, dem italophilen Wahlargentinier Gigu Neutsch und dem Kraichgauer Norwegen-Cowboy Rolf Schaude kommt am Sonntag, 13. August, in die Gemeinde. So heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schaude und Neutsch haben ihren musikalischen Background in Bands wie „Guru Guru“, einer Kraut- rock-Legende, oder der Band „Zebra“. In der Presse wird ihre Musikrichtung oftmals als „Weltmusik“ betitelt. Die Ausnahmekönner singen in sieben verschiedenen Sprachen und decken somit problemlos die verschiedensten Genres ab. Von lateinamerikanischer Musik bis hin zu deutschen Seemannsliedern strahlen sie Souveränität aus. So vielfältig wie ihre Stimmen sind auch ihre Fertigkeiten an den verschiedensten Instrumenten. zg