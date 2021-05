Reilingen ist vollkommen frei von Corona

Oftersheim/Region. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis sinkt weiter: am Mittwoch auf 42,9, das bedeutet 6,9 weniger als noch am Dienstag. Neuinfektionen wurden 24 gemeldet, wodurch die Zahl der Gesamtfälle seit Pandemiebeginn auf 22 079 steigt. Es gibt derzeit noch 406 aktive Fälle. Genesene sind es 21 264, also 40 mehr als noch am Vortag. Leider sind auch drei Menschen an beziehungsweise mit Corona verstorben.

Und so sieht es in Heidelberg aus: Hier liegt die Sieben-Tage-Inzidenz (Stand: 26. Mai) bei 24,8 - im Vergleich zum Vortag ein Minus von 6,2. Es gab drei Neuinfektionen, somit wurden 5095 Gesamtfälle verzeichnet. Mit 70 aktiven Fällen ist dieser Wert um sechs gesunken. Auch in Heidelberg wurden weitere Todesfälle gemeldet, dort sind es zwei.

Im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung stellt sich die Lage wie folgt dar: Mittlerweile wurde Hockenheim (am Mittwoch noch 36 aktive Fälle) von Schwetzingen mit 44 Corona-Kranken als negativer Spitzenreiter abgelöst.

Dann folgen Brühl (18 aktive Fälle), Neulußheim (17), Eppelheim (16) und Oftersheim (13). Im einstelligen Bereich liegen Plankstadt (5), Ketsch (4) sowie Altlußheim (2). Und in Reilingen gibt es sogar überhaupt keine Infizierten mehr.

Kontinuierlich abwärts

Auch in Mannheim geht es kontinuierlich abwärts - in dem Fall ein gutes Zeichen. Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 67,3.

Von den benachbarten Städten in Rheinland-Pfalz liegt lediglich Ludwigshafen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 113,2 noch über der 100er Marke, in Speyer dagegen ist dieser Wert auf 37,6 gesunken. Der Rhein-Pfalz-Kreis meldet 48,5 und der Landkreis Südliche Weinstraße noch 49,8.

Und auch die hessischen Landkreise, die an den Rhein-Neckar-Kreis grenzen, schließen sich an die erfreulichen Werte an: Der Odenwaldkreis hat einen Wert von 60, die Bergstraße 36,3.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat erstmals seit Oktober vergangenen Jahres wieder den Wert von 50 unterschritten. Nach Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl binnen sieben Tagen gemeldeter Neuinfektionen je 100 000 Einwohner bundesweit bei 46,8 (Vortag: 58,4; Vorwoche: 72,8). In Baden-Württemberg ist dieser Wert aber noch bei 59,4. az