Repertoire umfasst alle Epochen

Oftersheim. Der Chor „Unisono“, ehemals als evangelischer Kirchenchor bekannt, ist ein freier Chor. Sein musikalisches Repertoire umfasst derzeit Werke aller Epochen und aller Stilrichtungen: Die Bandbreite reicht dabei von Volksliedern, klassischer geistlicher Musik und Gospels über Musicals bis hin zu moderner Filmmusik. „So haben wir in der jüngsten Probe beispielsweise den Song ,When you believe’ aus ,Prince of Egypt’ in Angriff genommen“, schreibt der Chor in einer Pressemitteilung, die zum Ziel hat, Menschen als neue Mitglieder für den Gesang zu begeistern.

„Bei uns steht die Freude am gemeinsamen Singen an erster Stelle.“ Im Moment sind 23 Sänger unterschiedlicher Altersklassen bei „Unisono“ aktiv. „Wir sind eine tolle Gemeinschaft und suchen weitere Mitglieder, vor allem und gerne in den Männerstimmen. Notenkenntnisse sind vorteilhaft, aber keine Pflicht.“ Ein Vorsingen werde im Chor nicht praktiziert, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Zeitpunkt zum Einstieg beim Chor „Unisono“ sei derzeit günstig, denn nach längerer Corona-bedingter Pause haben die Oftersheimer gerade wieder mit den Proben begonnen. Diese finden donnerstags von 20 bis 22 Uhr im Saal des Gemeindezentrums, Mannheimer Straße 59, in Oftersheim statt – immer nach den aktuell geltenden Corona-Regelungen. Die nächsten Proben sind entsprechend an diesem Donnerstag, 28. April, sowie am 5., 12. und 19. Mai terminiert.

Zusammenspiel mit Orchester

„Unisono“-Chorleiter Rainer Ruhland dirigiert auch das Schwetzinger Kammerorchester. Zusammen mit diesem Ensemble hatte der ehemalige Kirchenchor bereits einige Konzerte gestaltet.

„Wir freuen uns auf jeden neuen Sänger“, schreiben die Chorverantwortlichen abschließend. „Ob Neueinsteiger oder erfahrene Chorsänger, alle sind willkommen. Wir erwarten keine Profis. Stattdessen kann jeder einfach mal hereinschnuppern.“ zg

Info: Chorleiter Rainer Ruhland informiert unter Telefon 06202/5 28 16 über „Unisono“.

