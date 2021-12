Reservierungen ab Januar möglich

Oftersheim. Für die Saison 2022 können ab Mitte Januar Termine in der Grillhütte reserviert werden. Aufgrund der Corona-Krise werden diese Termine jedoch nur unter Vorbehalt vergeben. „Diese Tatsache sollte bei der Planung von Veranstaltungen beachtet werden“, unterstreicht die Gemeinde. Reservierungen und Terminanfragen können ab 10. Januar unter Telefon 06202/ 59 71 03 oder schriftlich per E-Mail an die Adresse grillhuette@oftersheim.de erfolgen.

Sollten die Infektionszahlen weiterhin steigen, können Termine und Reservierungen kurzfristig abgesagt werden. Ein Anspruch auf Überlassung bestehe dann nicht, heißt es in der Ankündigung der Gemeinde. „Wir bitten um Verständnis, aber die Situation ist zur Zeit sehr schwer einzuschätzen.“ zg