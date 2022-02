/ Gesetz ist in Hinblick auf Tiervielfalt in heimischen Wäldern von großer Bedeutung Rodungsverbot von Gehölzen im Schwetzinger Hardt beginnt am 1. März

Zum Schutz wild lebender Tiere ist eine Rodung von Gehölzen in der Zeit zwischen 1. März und 30. September durch das Bundes-naturschutzgesetz verboten. © Widdrat