Rollerfahrer zu schnell?

Oftersheim. Ein Auto ist mit einem Rollerfahrer an der Kreuzung zur Saarstraße zusammengestoßen – dabei hat sich der 31-jährige Rollerfahrer schwer verletzt. Diese Meldung haben wir in unserer Zeitung am vergangenen Dienstag veröffentlicht. Nach den Angaben der Polizei hat der 44 Jahre alte Autofahrer die Vorfahrt missachtet und den 31-Jährigen übersehen.

Daraufhin hat sich nun eine Leserin gemeldet, die die Schwester des 44-jährigen Autofahrers ist. Sie schreibt: „Es wurde keine Vorfahrt vom Autofahrer missachtet. Er hat geschaut, ob die Straße frei war, er fuhr an und plötzlich kam von rechts ein Rollerfahrer angeschossen. So schnell konnte der Autofahrer nicht bremsen.“ So habe der Bruder ihr die Sachlage geschildert. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte sie noch, dass er dann direkt – und unter Schock – Erste Hilfe leistete. Dann unterstützen ihn auch Passanten. „Hier hat die Rettungskette sehr gut funktioniert“, sagt Stefanie Schütt, die sich sehr über die Hilfsbereitschaft der Menschen freut.

Geschwindigkeit nicht messbar

Nochmals bei der Polizei nachgefragt, können die Beamten aber nicht viel mehr zur Sachlage ergänzen. „Wir haben die harten Fakten – und da war der Rollerfahrer vorfahrtsberechtigt. Wie schnell er tatsächlich gefahren ist, lässt sich aus den Daten nicht entnehmen, aber auch wenn er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen wäre, hätte er nur eine Teilschuld“, erklärt der Polizei-Pressesprecher Michael Klump.

Nach dem Zusammenstoß wurde der Verletzte nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Roller wurde verschlossen an der Unfallstelle abgestellt, der Opel war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste anschließend gereinigt werden.

