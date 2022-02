Rotes Kreuz impft ohne Termin

Oftersheim. Der DRK-Ortsverband bietet in Zusammenarbeit mit der Gemeinde am Samstag, 12. Februar, eine Impfaktion gegen das Coronavirus an, heißt es in einem entsprechenden Schreiben. Von 10 bis 16 Uhr sind im neuen Rettungszentrum in der Eichendorffstraße 34 nicht einmal Termine vonnöten, um sich Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung verabreichen zu lassen. Lediglich Impfpass und Personalausweis müssen mitgebracht werden.

Das mobile Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises verimpft die Vakzine von Moderna und Biontech. Jugendliche ab zwölf Jahren sollten dabei von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden, betonen die Organisatoren des DRK. zg

