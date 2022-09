Runter von unseren Gehwegen!

Oftersheim. „In Deutschland werden täglich 93 Millionen Personenkilometer zu Fuß erbracht, was mehr als einem Fünftel aller täglichen Wege entspricht“, unterstreichen die Oftersheimer Organisatoren eines Informations- und Hinweistages, der als Teil der bundesweiten Aktion „Freier Gehweg“ für Samstag, 1. Oktober, geplant ist.

„Und dennoch werden Gehwege sträflich vernachlässigt“, monieren die Initiatoren des Aktionstages. „Fußgänger werden behindert oder blockiert durch parkende Autos, abgestellte und fahrende Elektroroller, Fahrradfahrer, Mülltonnen, Straßenschilder, Büsche und Äste, Stolperfallen wie lose Bodenplatten und wackelnde Gullydeckel.“ Diese und andere Barrieren bedrohten die Sicherheit und Bewegungsfreiheit von älteren Menschen, insbesondere mit Rollatoren, Rollstuhlfahrern, Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, Eltern mit Kinderwagen sowie Kinder selbst.

Hinweiszettel für Falschparker

Aus diesem Grund ruft der Landesseniorenrat Baden-Württemberg im Verlauf des Internationalen Tags der älteren Menschen zum landesweiten Aktionstag „Freier Gehweg“ auf. Auch in Oftersheim beteiligen sich engagierte Bürger für eine entsprechende Sensibilisierung und planen, Hinweiskarten an falsch parkende Fahrzeuge, an E-Tretroller oder andere Hindernisse zu heften, um auf Behinderungen aufmerksam zu machen.

In Oftersheim wird es neben der Postkartenaktion in der Zeit von 10 bis 13 Uhr auch einen Informationsstand auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Eichendorffstraße 44 geben.