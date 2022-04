„Man ist gar nicht mehr gewohnt, dass so viele Leute da sind und so ganz ohne Maske“, verlieh Bürgermeister Jens Geiß seinen Gefühlen Ausdruck, als am Freitag mit dem Aufstellen der Osterkrone die seit über 30 Jahren bestehende Tradition zur Freude der Oftersheimer im zweiten Jahr nach der Corona-Zwangspause von 2020 fortgeführt wurde.

Bis zu 20 Damen des Arbeitskreises „Volkskunde und

...