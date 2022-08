Samstags Jawort geben

Oftersheim. Das Standesamt der Gemeinde Oftersheim hat die Vergabe von Samstagstrauterminen für das nächste Jahr begonnen. „Wie bereits in den vergangenen Jahren finden 2023 die Samstagstrauungen von Oktober bis April im Trauzimmer des Rathauses statt. Von Mai bis September werden die Samstagstrauungen ausschließlich in unserer historischen Scheune in der Mannheimer Straße 59 durchgeführt“, heißt es aus dem Rathaus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter der Woche finden die standesamtlichen Trauungen im Trauzimmer im Rathaus zumeist freitags statt, in Absprache kann aber auch an anderen Wochentagen geheiratet werden. Samstagstrautermine sind am 14. Januar, 4. Februar, 4. März und 1. April im Trauzimmer sowie am 6. Mai, 10 und 12.15 Uhr, 3. Juni, 10 und 12.15 Uhr, 1. Juli, 10 und 12.15 Uhr, 5. August, 10 und 12.15 Uhr sowie am 9. September, 10 und 12.15 Uhr in der Scheune möglich.

Dreimal im Rathaus

Am 14. Oktober, 4. November und 2. Dezember folgen weitere drei Termine im Trauzimmer des Rathauses, teilt das Standesamt in einem Schreiben mit. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.oftersheim.de