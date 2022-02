Sanierung der Mannheimer Straße geht weiter: Jetzt wird asphaltiert

Oftersheim. Die Sanierung der Mannheimer Straße geht weiter: Am Freitag, 18. Februar, werden ab 7.30 Uhr die drei Bauabschnitte zwischen Dietzengässel und Wilhelmstraße voll gesperrt. Es finden Vorbereitungen für die Asphaltierung statt, dabei werden zum Beispiel die Asphaltankeilungen entfernt. Das schreibt die Verwaltung in einer Pressemitteilung.

Am Montag, 22. Februar, soll dann der dritte Bauabschnitt zwischen Friedrichstraße und Luisenstraße asphaltiert werden. Dabei werden die Asphalttrag- und Asphaltbinderschicht eingebaut. Am Dienstag, 23. Februar, wird über alle drei Bauabschnitte in einem Zug die Asphaltverschleißschicht eingebaut. Am Mittwoch, 24. Februar, werden Nacharbeiten wie zum Beispiel der Nachschnitt und Verguss durchgeführt.

Voraussichtlich am Donnerstag, 25. Februar, werden alle drei Bauabschnitte, wenn die verbauten Materialien abgekühlt sind, für den Verkehr freigegeben. Während der Arbeiten müssen die drei Bauabschnitte vollständig gesperrt werden. Die Gebäude sind zu jeder Zeit fußläufig erreichbar, eine Zufahrt mit Fahrzeugen ist aber nicht möglich.

Fußläufig erreichbar

Parallel beginnen die Arbeiten im vierten Bauabschnitt zwischen Wilhelmstraße und Max-Planck-Straße/Viktoriastraße am Mittwoch, 24. Februar. Die Straße wird weggefräst, teilweise werden die Kanalhausanschlüsse erneuert und die Gas- und Wasserversorgungsleitungen inklusive der Hausanschlüsse ausgetauscht. Während der Arbeiten muss der Bauabschnitt gesperrt werden. Die Gebäude werden fußläufig erreichbar bleiben, eine Zufahrt mit Fahrzeugen ist aber nicht möglich. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte April dauern. Damit die Abfallentsorgung in dieser Zeit funktioniert, sollen die Anwohner die Mülltonnen am Vortag der Abholung bis 15 Uhr hinausstellen, diese werden von der Baufirma zu einem zentralen Abholpunkt gebracht. Nach der Leerung sollen die Anwohner die Mülltonnen selbst abholen. zg