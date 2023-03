Sanierung in Mannheimer Straße in Oftersheim geht weiter

Oftersheim. Die Kanalsanierung Mannheimer Straße (derzeit zwischen Privatweg und Thomas-Mann-Straße) geht wie geplant weiter. In diesem Abschnitt wurden die Gas- und Wasserleitungen erneuert. Ab Montag, 6. März, steht die Asphaltierung an. Danach wird die Sanierung im nächsten Abschnitt ab der Thomas-Mann-Straße bis zur Goethestraße fortgesetzt, so die Gemeinde. Die Bauarbeiten dienen dazu, die Gas- und Wasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung zukunftssicher zu machen, und sind zeitlich begrenzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1