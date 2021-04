Schankerlaubnis gab’s erst nach Widerspruch

Oftersheim. Wohl jeder Oftersheimer – und auch viele Gäste von außerhalb – kennen den Rose-Saal. Dort finden seit dem umfassenden Umbau im Jahr 1983 Veranstaltungen statt, die bis zu 250 Besucher ermöglichen. Er bietet einerseits eine würdige Atmosphäre für die Verleihung der Ehrenbürgerschaft oder des Bundesverdienstkreuzes an verdiente Oftersheimer. Andererseits ist er aber auch Schauplatz geselliger Partys. Und nicht zuletzt dient er den Kursleitern von Sportvereinen dazu, die Teilnehmer ordentlich schwitzen zu lassen.

Unser Mitarbeiter Gerhard Rieger aus Schwetzingen hat wieder einmal – Corona sei Dank – tief in seiner Schatztruhe gegraben und eine alte Postkarte zutage gefördert, die vermutlich vom beginnenden 20. Jahrhundert stammt. Deshalb wollen wir heute mal einen Blick auf die Historie des altehrwürdigen Gebäude-Ensembles werfen. Als Quelle dient das Buch „Oftersheim – Streifzüge durch die Geschichte eines kurpfälzischen Dorfes“ von Karl Frei.

Die „Restauration zur Rose“, weiß er zu berichten, gab es in Oftersheim seit dem Jahr 1870. Aus den Akten des Gemeindearchivs ist zu entnehmen, dass Christoph Geiß II. im Jahr 1868 einen Antrag zur Erlaubnis zum Betrieb einer Schankwirtschaft gestellt hat, der jedoch vom Großherzoglichen Bezirksrat in Schwetzingen abgelehnt wurde, weil keine Gründe vorlägen, in Oftersheim eine weitere Wirtschaft zu errichten.

Neues Gesuch

Zwei Jahre später hatte Geiß dann ein neues Gesuch eingereicht, das vom Bezirksrat wieder abschlägig beschieden wurde. Die Begründung blieb die gleiche, dazu kam die Feststellung, dass das vorgesehene Lokal wegen seiner im Plan erkennbaren Beschränktheit den baupolizeilichen Anforderungen nicht genüge.

Geiß legte Widerspruch beim Ministerium des Innern in Karlsruhe ein, dem auch stattgegeben wurde, „da die Errichtung einer weiteren Wirtschaft unter den vorliegenden Verhältnissen wünschenswert erscheint“. Er betrieb die Gaststätte bis 1875, danach verpachtete er sie zunächst an Sebastian Frei und anschließend an Leonhard Seitz II. Geiß übernahm die Wirtschaft noch einmal, ehe er sie 1902 an den Kaufmann und damaligen Bürgermeister Philipp Ullmer verkaufte. Der ließ auf dem rückwärtigen Grundstücksteil einen Tanzsaal und eine Kegelbahn errichten, die Genehmigung für eine Bühne an den Saalbau erfolgte ein Jahr später.

Otto Friedrich Bührer pachtete das gesamte Anwesen zunächst, das er 1907 kaufte und bis zu seinem Tod 1947 betrieb. Seine Tochter Anna Kehder führte die Wirtschaft mit ihrer Schwester Frieda Schuhmacher bis 1962, dem Ende der „Restauration zur Rose“.

Im selben Jahr ging das Anwesen in das Eigentum der damaligen Spar- und Darlehenskasse über, die dort nach dem Umbau ihre Geschäftsräume einrichtete. Nach dem Neubau eines Bankgebäudes in der Eichendorffstraße verkaufte die Volksbank, wie sie jetzt hieß, 1970 alles an den Weinhändler Klaus Weber, der – nach einem weiteren Umbau – 1972 dort das Lokal „Zum Schlüssel“ eröffnete, das seitdem von unterschiedlichen Pächtern bewirtschaftet wird.

Bis 1940 war der Rose-Saal das größte und beliebteste Tanzlokal und Domizil für viele Veranstaltungen und Versammlungen. Während der Kriegsjahre mietete ihn die Konservenfabrik Bassermann als Lagerhaus und auch nach 1945 wurde er noch gewerblich genutzt.

Bestens geeignet

In Oftersheim fehlte aber ein Saal für kleinere Veranstaltungen und Versammlungen, die Kurpfalzhalle war oft genug zu groß. Die Lösung: Die Gemeinde konnte 1979 den Rose-Saal mit dem rückwärtigen Grundstücksanteil erwerben, der sich – wie bis in die Gegenwart vielfach bewiesen – bestens dafür eignete.

Die Generalsanierung erfolgte unter dem Gesichtspunkt, zum einen einen Sport- und Gymnastikraum zu schaffen und zum anderen, insbesondere für kulturelle und gesellige Veranstaltungen einen Raum für rund 200 bis 250 Besucher bereitzustellen.

Der Umbau – von 1980 bis 1983 – kostete knapp 1,5 Millionen D-Mark, aus den Mitteln zur Dorfentwicklung- und Sportförderung bekam die Gemeinde Zuschüsse von insgesamt 356 000 D-Mark.

Bei der Eröffnung am 16. September 1983 konnten die Gäste feststellen, dass die Gesamtkonzeption des Saales bewahrt und die denkmalgeschützte Holzdecke mit ihren Schablonen-Ornamenten restauriert worden war. Ein Foyer, Umkleideräume, Duschen, und Toiletten im Kellergeschoss, ein Stuhllager und ein Technikraum sind dazugekommen.