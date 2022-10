Schaurig-schöne Gruselaktion zu Halloween in Oftersheim

Oftersheim. Der Gedanke ist gleichermaßen einfach wie gut: Menschen dekorieren ihre Vorgärten oder ihr Haus schaurig-schön und stellen Süßigkeiten bereit, am besten in eben solchem Design, die heraus- gegeben werden, sobald die Kinder in Gruselkostümen in der Nacht vor Allerheiligen rufen: „Süßes oder Saures“. Schon zum dritten Mal bereitet Katharina Seufert die Aktion „Halloween to go“ vor, die im 2020 erstmalig stattgefunden hatte.

Längst ist das amerikanische Fest, das seinen Ursprung eigentlich in Europa hat, auch in Deutschland angekommen und seit 2020 zunehmend in Oftersheim – sehr zur Freude der meisten Kinder.

„Vorletztes Jahr waren es noch ungefähr 60 Stationen. Im folgenden waren es schon 80“, freut sich Katharina Seufert (wir berichteten).

Für die Aktion können sich Menschen aus der ganzen Gemeinde melden, wenn sie den Kindern eine Freude machen möchten, indem sie den Vorgarten oder das Haus gruselig schmücken und Süßes für die kleinen Gespenster, Skelette, Vampire und Mumien bereithalten. Dabei sei es wirklich beeindruckend gewesen, was sich die Oftersheimer hätten einfallen lassen. „Manche haben Süßigkeiten-Automaten gebaut. Andere ließen mechanische Spinnen die Wände hoch und runter- krabbeln oder projizierten schaurig-schöne Videoanimationen auf die Hauswände“, meint Katharina Seufert immer noch beeindruckt. „Die Menschen waren sehr erfindungsreich. Beim ersten Mal wurden wegen Corona die Sachen einfach nur bereitgestellt, damit die Übergabe der Naschereien kontaktlos erfolgen konnte. Oder sie wurden mit einem Stock über den Zaun gereicht“, berichtet sie weiter.

Die Idee sei im ersten Corona-Jahr entstanden, als sie mit ihren Kindern das Haus zum gruseligsten aller Feste geschmückt habe.

Leuchtende Hexenhüte

Sie erinnert sich sehr genau an den Beginn und die Entstehungsgeschichte: „Wir hörten unser Halloween-Lieblingslied ‚Wir sind kleine Geister‘ – das ist echt toll – und stellten gerade unsere leuchtenden Hexenhüte auf. Da meinten die Kinder: ‚Dieses Jahr fällt sowieso alles aus‘ und ich antwortete ‚Ne, bei uns nicht‘. Da dachte ich mir, warum das nicht für alle so sein könnte. So war der Gedanke geboren, für die Kinder einfach etwas Schönes zu machen, zumal sogar der Sankt-Martins-Umzug ausfiel. Es war alles so dunkel. Besonders in diesen Zeiten brauchen wir Seelennahrung. Das können Veranstaltungen sein wie eine Kerwe, aber auch wie ‚Halloween to go‘. Etwas für andere tun gibt einem übrigens auch selbst viel zurück“, verrät sie.

Sie habe einfach nur gedacht, dass daraus vielleicht eine schöne Tradition werden könnte, was nun eingetreten zu sein scheint. Die Resonanz auf die Initiative sei auch riesig gewesen: „Viele sagten mir, sie fanden es einfach nur schön und dass das ein tolles Highlight in einer dunklen Zeit gewesen ist. Kinder hatten leuchtende Augen und die Stimmung war einfach nur gut.“

Katharina Seufert selbst ist in diesem Jahr als eine der „Ofdascha Hardtwaldhexen“ natürlich wieder aktiv mit dabei. Sie sind bei diversen Veranstaltungen dabei und haben sich unlängst bei einer Hexenzeremonie neu formiert.

„Oliver Embach vom Edeka-Markt spendet Süßigkeiten, die wir dann verteilen werden“, freut sie sich auf „Halloween to go“. „Jeder der möchte, kann sich noch als ‚Station‘ melden. Meistens richten die Leute 50 bis 100 Tütchen. Die tauchen dann als Anlaufstelle in einer Google-Maps-Liste auf, aber ohne Namen. Es wäre toll, wenn wieder viele mitmachen würden. Über 40 Leute haben sich schon gemeldet“, teilt sie mit.

Tipp für den Aktionszeitraum

Die Halloween-Begeisterte gibt aber noch allen Liebhabern des 31. Oktobers einen ganz besonderen Tipp: „Es wäre super, wenn zwischen 18 und 20 Uhr, dem Aktionszeitraum, alle lieber dabeibleiben würden. Denn leider gibt es auch Menschen, die einfach einen ganzen Eimer Süßigkeiten in ihren Rucksack kippen und anderen so nichts mehr übrig lassen. Das ist dann nicht so schön. Darum seid einfach nett zueinander und teilt die Freude.“