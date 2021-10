Schaurig schöne Idee

Alles, was Spaß macht: verboten. So ungefähr könnte man die vergangenen Monate für Kinder zusammenfassen. Auch jetzt ist noch nicht alles möglich. Deshalb ist die Eigeninitiative der Menschen in der Gemeinde so schön. Besonders auf solche Brauchtümer – wie Halloween – fiebern Kinder oft hin. Sie verbinden damit außergewöhnliche Erlebnisse, weil es eben nicht zum Alltag gehört.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwar gibt es Einschränkungen, aber es wird möglich gemacht. Und so haben die Mädchen und Jungen fast so etwas wie eine (digitale) Schatzkarte, mit der sie den Ort – und die schaurigen Plätze erkunden können.

Und wenn sie an diese Zeit inmitten der Pandemie zurückdenken, gibt es eben doch die ein oder andere positive Erinnerung. Umso mehr Menschen mitmachen, umso schöner wird diese dann sein.