Schlemmen wie die Ritter

Oftersheim. Die Mitglieder des Förderkreises der SG Oftersheim starteten nach den Einschränkungen durch Corona zu einem abwechslungsreichen Jahresausflug, der zur Burg Guttenberg, einer spätmittelalterlichen Höhenburg über Neckarmühlbach im Neckar-Odenwald-Kreis, führte.

Nach einem Sektfrühstück, einer Fahrt durch das Neckartal und einem Mittagessen in der Siegelsbacher Mühle erklomm die Gruppe über einen zwei Kilometer langen und steilen Fußweg die Burg. Eine Flugvorführung der Greifvogelwarte entschädigte schnell für die Mühen, waren sich die Teilnehmer um Organisatorin Erika Klefenz nach der kleinen Tour einig. Eulen, Uhus, Adler, Geier und weitere Vögel wurden den Besuchern in einem unterhaltsamen Vortrag nahegebracht. Bei den Flügen mussten allerdings manchmal die Köpfe eingezogen werden, so dicht kam das Federvieh an die Gäste heran. Auch das Burgmuseum hatte viel Interessantes zu bieten – inklusive Aussicht vom Turm. Abends wurde zum Rittermahl geladen, der Höhepunkt des Ausfluges. Von Schmalzbroten über eine Lauchsuppe im Brotmantel und Kalbsbrust mit Semmelknödel bis zum Odenwälder Apfeltraum wurde serviert, das auch den mittelalterlichen Herren geschmeckt hätte. Den Abschluss des Tages bildete eine tolle Feuershow. zg