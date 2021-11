Die orangefarbene Schippe klappt sich automatisch ein paar Zentimeter zusammen – und dann wieder auf. Der stellvertretende Bauamtsleiter Dennis Dilger hat am Steuer die Kontrolle und zeigt begeistert, was das neue Fahrzeug des Winterdienstes alles kann. „Die Ladefläche hinten ist so nieder, dass der Fahrer problemlos nach hinten blicken kann“, erklärt Bauhofleiter Jochen

...