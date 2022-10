Schnelles Internet für Gewerbepark und Schulen in Oftersheim

Oftersheim/Plankstadt. Es war bislang ein großes Ärgernis, dass es im Gewerbepark Hardtwald kein schnelles Internet gab. Die Gewerbetreibenden haben sich dort selbst beholfen und per Mobilfunknetz oder auf eigene Rechnung Leitungen verlegen lassen. Nun könnte sich die Versorgung endlich verbessern. Den Landtagsabgeordneten der Grünen, Dr. Andre Baumann, freut das, wie es in einer Mitteilung heißt: „Ein Gewerbegebiet muss in unserer Zeit über schnelles Internet verfügen, denn ohne Internet geht bei den Firmen überhaupt nichts. Darum ist es gut, dass hier nun endlich etwas passiert, auch wenn der Ausbau eigentlich viel zu spät kommt. Schade auch, dass die Hardtwaldsiedlung bei den Planungen nicht berücksichtigt wurde.“ Für den Breitbandausbau im Gewerbepark Hardtwald und für die Anbindung der Schulen erhält der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar 410.971 Euro. Das gab das Ministerium des Innern, für Digitalisierung und Kommunen am Mittwoch bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Insgesamt wird der Breitbandausbau in ganz Baden-Württemberg mit 76,6 Millionen Euro durch das Land Baden-Württemberg gefördert. Die Fördermittel fließen in insgesamt 47 Breitbandprojekte. „Beim Breitbandausbau gönnen wir uns keine Verschnaufpause, denn jede Investition ist hier unverzichtbar für die Zukunft unseres Landes“, erklärt Digitalisierungsminister Thomas Strobl.

Digitalisierung in Schulen

„Auch in unseren Schulen schreitet die Digitalisierung voran. Darum müssen auch sie gut ans Internet angebunden sein“, so Baumann und begrüßt, dass die Oftersheimer Schulen und die Friedrichschule in Plankstadt – dafür gibt es zusätzliche 105.000 Euro – durch die Landesförderung mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet werden. „Ich bin froh, dass die Landesregierung die Kommunen beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur unterstützt“, so Baumann. „Es ist richtig, dass wir hier investieren, denn damit investieren wir in die Zukunft unserer Unternehmen und Bildungseinrichtungen.“