Oftersheim. Der Häckselplatz ist im Februar nur samstags geöffnet und entsprechend das nächste und noch einzige Mal in diesem Monat am Samstag, 26. Februar. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr können an diesem Tag Rasenschnitt, Hecken- und Strauchschnitt sowie Laub und Äste angeliefert werden. Bauschutt, Erde, Holzstumpen und Biomüll sind von der Anlieferung ausgeschlossen. Der Häckselplatz ist ausschließlich für Oftersheimer Bürger geöffnet.

