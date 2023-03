Schön mittendrin

Die Hardtgemeinde wirbt bekanntlich mit dem Slogan „Immer mittendrin“. Und es stimmt ja auch: Oftersheim liegt geografisch mitten in der Kurpfalz. Irgendwie war’s fast schon immer so, sehen wir mal von der „Villa Rustica“ südöstlich des Ortes ab. Das römerzeitliche Gebäude ist ein wertvoller Sonderfall und verdiente sich wegen seiner Einmaligkeit die Aufmerksamkeit des Reiss-Engelhorn-Museums. Dr. Mathilde Grünewald hat über die „Villa Rustica“ ein höchst lesenswertes Buch geschrieben.

Jedenfalls ist der Ort 1257 Jahre alt und er hat sich eben über die Jahrhunderte von einer fränkischen Bauernsiedlung hin zu einer vielschichtigen, modernen Wohngemeinde entwickelt. Lange waren die Böden hier besonders fruchtbar, aber die Leute teilweise bettelarm. Land- und Forstwirtschaft sind heute noch ein wichtiger Aspekt im Leben des Dorfes, das unlängst von einem unserer Leser als „unaufdringliche und natürliche Schönheit“ bezeichnet wurde, in die er sich binnen vier Jahren als Zugezogener verliebt habe. Verhängnisvoll mittendrin war Oftersheim im Dreißigjährigen Krieg und Pfälzischen Erbfolgekrieg, sowohl 1634 als auch 1689 wurde das Kleinod verwüstet.

Genug der Historie, Radikalschwenk in die Neuzeit: Schlagzeilen hat „Ofdasche“ Ende Juli 2022 mit dem Entzünden einer „kommunalpolitischen Bombe“ geschrieben, dem Misstrauensvotum gegen den damaligen Schultes Jens Geiß. Sein Nachfolger Pascal Seidel hat einige Dinge neu eingeführt und anderes wie das Gemeindeentwicklungskonzept „Strategie Oftersheim 2035“ übernommen. Man darf gespannt sein, wie sich der Ort in der Ära Seidel weiterentwickelt.

Ein Anliegen hätte ich ab der nächsten Gemeinderatssitzung am 28. März: Tauft den Schauplatz für Kultur, Sport und Geselligkeit einfach wieder in Kurpfalzhalle um. Es war mit Verlaub Aktionismus pur. Selbst Roland Seidel geht in die Kurpfalzhalle! Und dieser Mann ist ewig und „immer mittendrin“.