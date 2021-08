Schöne Momente ermöglichen

Oftersheim. Noch einmal das Meer sehen, noch einmal den Lieblingsverein im Stadion anfeuern, noch einmal einen Ausflug mit der Familie machen: Unter dem Motto „Letzte Wünsche wagen“ ist der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes in der Region Mannheim seit September 2016 unterwegs.

„Aus unserer Zusammenarbeit mit verschiedenen Palliativpflegediensten und Hospizen wissen wir, wie schwierig die Lebenssituation der Betroffenen und deren Angehörigen in diesem letzten Lebensabschnitt sein kann“, berichtet Dr. Tobias Ober von der Mozart-Apotheke. Schon in den vergangenen Jahren hatte das Apothekenteam immer wieder gemeinnützige Einrichtungen unterstützt, die zum Ziel haben, Menschen an ihrem Lebensende zu begleiten – wie auch das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen. „Wir möchten mit unserer Spende ein wenig Freude und Abwechslung in einer oftmals sehr traurigen Zeit schenken. In diesem Jahr haben wir unsere Benefizaktion dem Projekt Wünschewagen des ASB gewidmet.“

Kundenpräsente verkauft

Bei der Aktion hat das Apothekenteam überzählige Kundenpräsente und Giveaways verkauft. Die Kunden durften geben, was ihnen die Artikel wert waren, sollten allerdings mindestens einen Euro zahlen. Auf diese Weise sind in den Monaten Mai und Juni 387,63 Euro zusammen gekommen, die von der Mozart-Apotheke auf 500 Euro aufgerundet wurden. Die Spende erhielt der Wünschewagen Mannheim. „Wir hoffen, mit diesem Beitrag ein paar unvergessliche Momente möglich zu machen“, schreibt das Apothekenteam um Dr. Tobias Ober. zg

Info: Weitere Infos unter www.wuenschewagen.de

