Schönenberg (Grüne): „So darf es nicht weitergehen“

Oftersheim. „Sparen ist eigentlich schon lange das Gebot der Zeit! Leider lässt sich dies in einem Finanzhaushalt einer Kommune nur bedingt umsetzen, da wir wesentlich für die öffentliche Daseinsvorsorge und den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur für unsere Bürger verantwortlich sind“, sagte FWV-Fraktionsvorsitzender Dr. Stefan Zipf. Die Entscheidungen der vergangenen Jahre seien davon geprägt gewesen, welche Investitionen dringend erforderlich und welche nur wünschenswert gewesen seien: „Die Aufgaben sind groß, die Mittel begrenzt. Die Finanzkraft unserer Gemeinde zu erhalten, den Haushalt zu konsolidieren, nachhaltig zu wirtschaften bleibt die große Herausforderung.“

Die Gemeinde müsse sich auch in Zukunft auf die wesentlichen Aufgaben konzentrieren. Ohne entsprechende Unterstützung durch Bund und Länder wären die Mehrbelastungen jedoch kaum zu stemmen, nannte Zipf wichtige Investitionen wie Kanalerneuerungen und Straßensanierung. Die Ortskernsanierung sei eine Maßnahme, deren finanzielle Tragweite momentan noch nicht abzuschätzen sei, nahm er die Verwaltung in die Pflicht: „Auf dem Tisch liegende Vorschläge auf Umsetzbarkeit überprüfen oder auch weiterhin den Kontakt mit potenziellen Verkäufern suchen.“

Der Anstieg der Personalkosten um fast 700 000 Euro sei beträchtlich. Die beantragte Organisationsuntersuchung der Kernverwaltung könne möglicherweise Erkenntnisse liefern.

„Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt“, meinte Zipf im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung, bei der sich ein Gewinn im Ergebnishaushalt aufgrund von günstigen Prognosen bei den Steuerschätzungen abzeichne.

Leistungsfähigkeit erhalten

CDU-Fraktionsvorsitzende Annette Dietl-Faude sah eine seit zwei Jahren andauernde „außergewöhnlichen Situation“ und eine „fast schon dramatisch anmutende Personalfluktuation in einigen neuralgischen Ämtern“. Der Ergebnishaushalt weise zum vierten Mal in Folge einen steigenden Fehlbetrag aus. Die Gemeinde steuere in eine ungewisse Zukunft. „Den Haushalt allein und dauerhaft mit steigenden Zuweisungen und Kreisumlagen zu finanzieren, ist ein Trugschluss“, warnte sie. Die langfristige Leistungsfähigkeit der Gemeinde funktioniere nur mit „dauerhaft konsolidierenden Finanzen“. Das sei schwierig, weil die Investitionskosten im Bereich der Kernaufgaben sich stetig auf einem sehr hohen Niveau befänden.

Dietl-Faude hinterfragte die Leistungsfähigkeit des Zweckverbands „Fibernet“. Das von der CDU-Fraktion beantragte Personalgutachten müsse schnell auf den Weg gebracht werden. Das vergangene Jahr habe gezeigt, „dass wir lediglich händeringend reagieren und personelle Löcher stopfen“. Die Verwaltung müsse sich auch dringend mit den Themen Forst, Pflege- und Entwicklungsplan, Hochwasserschutzkonzept und Freizeitbad Bellamar befassen.

Konsolidierung ernstnehmen

Der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Patrick Schönenberg, wollte die wichtige Aufgabe der Haushaltskonsolidierung „tatsächlich ernst genommen und konsequent angegangen“ wissen. Hohe Fehlbeträge habe es bereits vor Corona gegeben. Das Ergebnis der Haushaltskommission sei ernüchternd. Schönenberg kritisierte ausufernde Kosten bei der Repräsentation. Für viel Geld habe man Stoffmasken mit Oftersheim-Logo bestellt, gleichzeitig aber die Ausstattung des neuen Feuerwehrgerätehauses gekürzt. „Viele Haushaltsanträge der Fraktionen verschwinden im Rathaus und tauchen nicht mehr auf“, warf er dem Bürgermeister „Verschleppung von Projekten“ vor: „So kann und darf es nicht weitergehen.“

„Mangelnder Weitblick“

Die Digitalisierung werde nur dort benutzt, wo es öffentlichkeitswirksam sei, etwa beim digitalen Neujahrsempfang für wenige Zuschauer. Dafür warteten die Grundschüler seit drei Jahren auf die Digitalisierung. Im Büro des Bürgermeisters gebe es einen großen Monitor für Präsentationen, die Fördermittel für die digitalen Tafeln in der Grundschule würden dagegen nicht abgerufen. Personalstellen und Kosten erreichten ungeahnte Höhen: „Kontinuität und eine funktionierende Verwaltung sehen anders aus, eingeschränkte Öffnungszeiten und fehlendes Personal senken die Servicequalität.“ Im Haushalt tauchten immer wieder „Luftposten“ auf, die gar nicht realisiert werden könnten. Er warf Geiß „mangelnden Weitblick“ und „sinnlose Einzelmaßnahmen“ vor. Seine Fraktion werde dem Haushalt nicht zustimmen.

„Wir werden durch eine in den letzten Jahren noch nie dagewesene Inflation Preissteigerungen und einen Nachfragerückgang erleben“, erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende Jens Rüttinger, dass sich der „verbrecherische Krieg des russischen Aggressors Putin“ auf den Haushalt auswirken werde. Er glaube zum ersten Mal nicht an das Erreichen der im Haushalt prognostizierten Zahlen. Viele Anträge der Fraktionen gebe es teilweise schon seit Jahren, warf er dem Bürgermeister eine „regelrechte Verweigerung“ vor.

Die Anträge zur Einrichtung von Kreiseln, zur Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, für einen Wasserspielplatz auf dem Lessingplatz oder einen Arbeitskreis „Kommunale Wirtschaftsförderung“ würden nicht bearbeitet, kritisierte er und verlangte die Umsetzung der angeschobenen Projekte. „Es bringt nichts, Haushaltsanträge zu stellen und zu beschließen, wenn sie danach in der Versenkung verschwinden“, ärgert sich Rüttinger.

Anregungen meist nicht umgesetzt

Die meisten Anregungen und Vorschläge seien „nicht umgesetzt oder nicht ernsthaft behandelt“ worden, führte FDP-Fraktionsvorsitzender Peter Pristl aus. Der Antrag, eine Wohnungsbaugesellschaft zu gründen, sei das beste Beispiel. Er verlängerte die Liste der unerledigten Dinge: Umwandlung der Karlstraße in einen verkehrsberuhigten Bereich, schleppende Digitalisierung in den Schulen, schlechte Internetanbindung im Gewerbepark, wenig Maßnahmen für den Klimaschutz. „Allen Beteuerungen zum Trotz wurde in den vergangenen Jahren nicht ernsthaft der Versuch unternommen, relevante Ausgaben zu senken“, monierte er „geradezu unsinnige Ausgaben. Stattdessen galoppieren wir weiter in die Schulden hinein.“

Für fast alle Maßnahmen brauche man ein Büro oder einen auswärtigen Architekten. Es sei oft nicht möglich, Anträge für Zuschüsse selbst zu stellen. Die Steigerung der Personalausgaben um 700 000 Euro sei „verstörend“, so Pristl: „Wir werden keiner weiteren Stellenerhöhung zustimmen, so lange nicht das vom Gemeinderat mit großer Mehrheit beschlossene Personalgutachten vorliegt.“

Seine Fraktion sei gegen eine Erhöhung der Hebesätze. Die Neuordnung der Grundsteuer würde eine deutliche Belastung für die Eigentümer bedeuten. Das Gewerbe sei ohnehin schon schwer getroffen von der Pandemie. „Von den Steuereinnahmen der Gewerbetreibenden werden eine Vielzahl von gemeindlichen Ausgaben getätigt, diesen Berufsstand weiter zu belasten, wird auf Kosten des Allgemeinwohls gehen“, mahnte Pristl abschließend.

Geiß antwortete nur auf den Vorwurf, er habe nichts zum Thema Wohnungsbaugesellschaft unternommen. Er habe einen gemeinsamen Termin mit Bürgermeisterin Patricia Rebmann (Eppelheim) und Bürgermeister Nils Drescher (Plankstadt) in Heidelberg gehabt. Eine Wohnungsbaugesellschaft lohne sich für die 330 Bestandswohnungen in Oftersheim nicht.

Warum er darüber nicht informiert habe, wollte Patrick Alberti (Grüne) wissen: „Sie stellen doch die Meinungsbildung des Gremiums infrage.“ Jens Rüttinger (SPD) hielt die Aussage des Bürgermeisters für „grenzwertig“. Er blockiere dadurch den Gemeinderat: „Da verliere ich die Lust an der Gemeindepolitik.“

Auch Michael Seidling (FWV) zeigte sich überrascht: „Es hätte sich gehört, dass Sie die Informationen an uns weitergeben. Der Rat beschließt und Sie müssen das ausführen.“ vw