Schönes Wiedersehen

Oftersheim. „Wie viel sich getan hat!“, staunte Leiterin Heidi Joos, als sie auf dem Sommerfest des Asylkreises die Gäste begrüßte, „einige von ihnen sind schon vor sechs Jahren nach Oftersheim gekommen, nun wurden neue Kinder geboren, andere gehen inzwischen zur Schule und wieder andere haben eine Ausbildung begonnen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach drei Jahren Pause lieferte die Grillhütte bei herrlichem Sommerwetter und prächtiger Stimmung den passenden Rahmen für ein Fest, das dieses Mal vor allem Familien anzog. Obwohl Buffet und Kuchentheke für stetige Nachfrage sorgten, brauchte keiner Angst zu haben, an den bunt bestückten Theken leer auszugehen. Hinter der Grillhütte tobten Kinder über die Wiese oder die Düne hinauf, saßen am Schminktisch und spielten an den Planschbecken. „Ich danke den vielen, die bei der Vorbereitung mitgeholfen und für das Essen gespendet haben, und natürlich auch dem Bauhof“, lobte Heidi Joos als Sprecherin des Asylkreises den Einsatz der Ehrenamtlichen. Dem schloss sich beim Grußwort Bürgermeister Jens Geiß an: „Als Schirmherr freue ich mich, dass nach der langen Pause wieder so viele dabei sind. Der Asylkreis wirkt ja oft im Hintergrund. Hier zeigt sich aber, dass Integration in unserer Gemeinde funktioniert. Mein Dank geht an die Freiwilligen des Asylkreises. Am Gelingen des Festes haben auch unsere Mitarbeiterinnen des Integrationsbüros im Rathaus ihren Anteil.“ ahj/zg