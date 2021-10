Schwarz ist König

Oftersheim. Die Vorfreude auf eine neue Bahn war groß. Nach zwei Jahren veranstalteten die Kegler im Sängerbund-Liederkranz erstmals wieder einen zweitägigen Ausflug, der die zehn Teilnehmer nach Blaubach unweit von Kusel führte – auch zum Kegeln. Den Anfang machte aber eine Wanderung, nach Kusel und für eine Stärkung ins Restaurant „Reweschnier“ führte.

Anschließend ging es auf die Bahn, „aber die Kegel flogen nicht so, wie sie sollten“, schreiben die Liederkranz-Mitglieder in einer Pressemitteilung. Hin und wieder sei ein frustriertes „Das gibt’s doch nicht!“ zu hören gewesen, „denn die Bahn hatte ihre Eigenheiten und war nicht leicht zu durchschauen“.

Am zweiten Tag liefen die Oftersheimer zur Burg Lichtenberg. Sie bewunderten die ältesten Teile der Anlage, die aus dem 13. Jahrhundert stammen, ebenso wie jüngere Bauten der Burg. Nach der Besichtigung brachte der „Burgenbus“ die Wanderer in den „Reweschnier“ zurück.

Unberechenbare Bahn

Nach kurzer Erholung und einem Essen stand der zweite Kegelabend an, doch auch diesmal blieben Bahn und Kegel unberechenbar. „Spaß hat es dennoch gemacht, wenn die Kegel auch nicht so kullerten wie gedacht“, schreiben die Sportler. Die Krone des Kegelkönigs durfte sich allen Widrigkeiten zum Trotz nach zwei spannenden Abenden Werner Schwarz aufsetzen.

Und schon war das Ende des kurzen Ausflugs absehbar, denn am nächsten Tag stand die Abfahrt Richtung Kurpfalz mit einem Abstecher nach Freinsheim an. Da die einladenden Winzerstuben erst am Nachmittag öffneten, machten sich die Kegler direkt wieder auf den Heimweg. zg/ wpr