Schwere Verletzungen nach Unfall zwischen Motorradfahrer und Fußgängerin in Oftersheim

Oftersheim. Zwei Menschen haben bei einem Unfall am Montagabend gegen 20 Uhr an der Kreuzung Hinter den Ortsgärten/Mannheimer Straße schwere Verletzungen erlitten. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr laut Angaben der Polizei ein 61-jähriger Motorradfahrer auf der Mannheimer Straße in Richtung Heidelberger Straße. Im Kreuzungsbereich zur Straße Hinter den Ortsgärten überquerte eine 75-jährige Frau die Fahrbahn, welche vom Motorradfahrer zu spät erkannt wurde. Durch den Aufprall erlitt die 75-Jährige schwere Verletzungen. Der, in der Folge vom Motorrad gestürzte, 61-Jährige erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Beide Unfallbeteiligte wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden liegt bei 1500 Euro.

