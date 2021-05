Schwetzinger Gastronomen richten sich für Gäste

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis ist noch einmal deutlich gefallen: um 13,5 auf 74,4 (Stand 14. Mai). Das heißt auch, dass die erste Lockerungsstufe in greifbare Nähe rückt. Sie gilt, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Stadt- oder Landkreis an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. Sie könnte, sofern die Entwicklung so bleibt am Mittwoch, 19. Mai, erfolgen.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass jedoch frühestens ab Mittwoch, 19. Mai, Öffnungen von Hotels und Gaststätten, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Galerien, Museen und Gedenkstätten sowie zoologische und botanische Gärten möglich sind. Dabei gelten Test- und Hygienekonzepte, Maskenpflicht und Kontaktnachverfolgung. Das bedeutet es für die einzelnen Branchen:

Schank- und Speisewirtschaften: Schank- und Speisewirtschaften dürfen zwischen 6 und 21 Uhr öffnen. In Innenräumen ist ein Gast je 2,5 angefangene Quadratmeter Gastraumfläche erlaubt. Die Plätze sind so anzuordnen, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist. Liefer- und Abholdienste sind jetzt auch wieder zwischen 21 und 6 Uhr erlaubt. Der Zutritt ist nur nach Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenennachweises zulässig und es gilt die Pflicht zur Datenverarbeitung sowie die Pflicht, eine medizinische Maske oder einen Atemschutz zu tragen.

Körpernahe Dienstleistungen: Geöffnet haben wieder Kosmetikstudios, Nagelstudios, kosmetische Fußpflege, Massagestudios, Tattoo- und Piercingstudios, Laser- und IPL-Studios für kosmetische Behandlungen, Friseurbetriebe, Barbershops, Sonnenstudios und Solarien sowie Massagestudios.

Bei den Behandlungen müssen Kunden und Beschäftigte eine medizinische oder FFP2-Maske tragen. Wenn bei einer Behandlung oder aus anderen Gründen keine Maske getragen werden kann (zum Beispiel bei einer Rasur), müssen die Kunden einen negativen Schnelltest - der darf nicht älter sein als 24 Stunden - vorlegen. Alternativ gilt auch eine Impfdokumentation oder ein Nachweis einer bestätigten Infektion. Die Kontaktdaten der Kunden müssen vor Ort zur möglichen Kontaktnachverfolgung dokumentiert werden. Eine Behandlung ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung erlaubt.

Bisher geschlossener (sonstiger) Einzelhandel: Darf mit dem „Click and Meet“-Angebot öffnen. Dabei ist die Kundenzahl auf einen Kunden pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche zu begrenzen. Hierbei ist kein negativer Schnelltest durch den Kunden erforderlich.

Bei den Einzelterminen sind fest begrenzte Zeiträume pro Kunde vorzugeben und es gilt die Pflicht zur Datenverarbeitung. Alternativ sind statt einem Kunden pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche auch jeweils zwei Kunden ohne vorherige Terminbuchung zulässig, sofern diese einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis vorlegen.

Sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis in den darauffolgenden 14 Tagen weiter, gelten noch weitergehende Öffnungsschritte.