Schwierige Themen bei der SPD Oftersheim: „Flüchtlingspolitik nicht vorhersehbar“

Oftersheim. Mit dem Platzangebot haben es die Genossen des SPD-Ortsvereins zur Zeit nicht ganz so, dafür aber umso mehr mit der Qualität der Veranstaltungen, so lässt sich der Abend im TSV-Clubhaus auch charakterisieren. Auf Einladung der Oftersheimer SPD nahm der Bundestagsabgeordnete Professor Dr. Lars Castellucci (49) aus Wiesloch vor einem großen und fachkundigen Publikum im Nebenzimmer des Restaurants Stellung zum schwierigen Thema der Flüchtlinge in Deutschland und Europa. Ein ebenso schwieriges wie auch hochemotional besetztes Thema. Im Clubhaus hatten sich nicht nur zahlreiche Sozialdemokraten eingefunden, sondern auch Angehörige des Asylkreises Oftersheim und sogar mit Rathauschef Pascal Seidel und Patrick Fassott (VG Rheinauen) zwei Bürgermeister.

Der Bundestagsabgeordnete begann nach der Begrüßung durch den Ortsvereinsvorsitzenden Jens Rüttinger mit seinem Vortrag. „Viele Dinge in der Flüchtlingspolitik sind nicht vorhersehbar“, so seine Feststellung, im Hinblick auf den Ukraine-Krieg und die Erdbebenkatastrophe in Syrien und der Türkei sicherlich eine richtige Einschätzung.

SPD Oftersheim über schwierige Themen: Beim Thema Flüchtlinge an der Belastungsgrenze

Im letzten Jahr seien rund eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen, zusätzlich zu den etwa 280 000 Personen, die einen „normalen“ Asylantrag bundesweit gestellt hätten. Auch als Bundespolitiker kenne er die lokalen Probleme, denn Lars Castellucci war lange Stadt- und Kreisrat.

Viele Kommunen und Kreise kämen jetzt an ihre Belastungsgrenze und das wisse er haargenau. Das Beste an der schlechten Situation sei vielleicht der noch notwendigere Neubau von Wohnungen und insbesondere die Verbesserung gerade der lokalen Infrastruktur.

„Es geht zunächst einmal um die Bekämpfung der Fluchtursachen, was aber nicht immer geht“, so der engagierte Sozialdemokrat in seinem Vortrag. Viele Menschen suchten einfach das bessere Leben, für Krieg und Vertreibung könnten die Flüchtenden aber meist gar nichts. Es gehe jetzt darum, die Fluchtbewegungen so gut wie möglich zu regeln und legale Möglichkeiten zu schaffen, sich in Europa aufzuhalten und sich in die jeweilige Gesellschaft zu integrieren. Dabei sei es immer notwendig, die Asylsuche von der Arbeitsmigration zu unterscheiden.

Wenn es in Deutschland keine Asylanerkennung geben könne, müssten auch Rückführungen in die Herkunftsländer möglich sein, was wiederum eine vertragliche Regelung mit diesen Ländern voraussetze. Die Zuhörer merkten bei Castelluccis Ausführungen, wie kompliziert das Ganze politisch und organisatorisch werden kann.

In der anschließenden allgemeinen Fragerunde kam das Thema der Steuerungsmöglichkeiten auf, denn auch wenn man seit 2015 gelernt habe, das Gefühl eines Kontrollverlustes soll möglichst nicht mehr aufkommen.

Nun ist es natürlich so, dass Deutschland schon seit längerer Zeit ein Einwanderungsland ist, auch wenn diese Tatsache noch nicht bei allen angekommen sein sollte. Aufgrund der demografischen Entwicklung wird der Kontinent Zuwanderung brauchen, dafür sind viele legale Möglichkeiten der Einwanderung zu schaffen.

SPD Oftersheim: Bundestagsabgeordneter Lars Castellucci zu Gast – neue Strukturen entstehen

Es gibt mittlerweile ein Integrationsmanagement, viele Strukturen wurden geschaffen oder sind noch im Entstehen, aber ohne das große Engagement der Ehrenamtlichen wäre die Situation nicht zu handhaben, das ist auch Lars Castellucci vollkommen bewusst. Die Hardtgemeinde Oftersheim bekommt bekanntlich in diesem Jahr 150 Flüchtlinge zugewiesen (wir berichteten) und hat es bisher mit einer weitgehend dezentralen Unterbringung sehr gut geschafft, aber jetzt wird es auch hier in „Ofdasche“ etwas enger.

Sozialer Zusammenhalt, gegenseitige Rücksichtnahme und die deutliche Anhebung von sowohl personellen als auch räumlichen Ressourcen sollen es den Flüchtlingen, die oft ein schweres Schicksal haben, so einfach wie möglich machen, damit Integration und Teilhabe gelingen kann.

Es gab nach den engagierten Fragerunden sehr nachdenkliche Gesichter im Saal, denn die Probleme scheinen riesig zu sein. Unlösbar sind sie allerdings ebenfalls nicht, was Mut machen sollte.